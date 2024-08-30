Беларусь вводит тариф на транспортировку нефти до границы с Украиной

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 53 от 21 августа 2024 года установлен тариф на транспортировку нефти по трубопроводу "Гомельтранснефть Дружба" до границы с Украиной.

Согласно документу, приложение 1 к постановлению МАРТ от 12 января 2024 года № 2 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" дополняется пунктом следующего содержания: "Унеча (Высокое) - граница Республики Беларусь и Украины - 215,78 - тариф в российских рублях за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость)".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Отметим, что тариф на прокачку нефти по белорусской территории до границы с Украиной устанавливается впервые. Ранее действовал исключительно тариф на транспортировку от Унечи (Высокого) до Бродов во Львовской области Украины. Тариф от Унечи до Бродов также остается действующим, он составляет 215,78 российских рубля за 1 тонну нетто (без НДС).