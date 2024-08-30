Выручка Huawei в первом полугодии 2024 года выросла на 34,3%

Выручка от продаж китайского технологического гиганта Huawei в первом полугодии 2024 года увеличилась на 34,3% в годовом исчислении, составив 417,5 млрд юаней (около $58,6 млрд). Об этом в четверг сообщила компания.

Норма чистой прибыли Huawei за отчетный период составила 13,2%.

Как отметил действующий председатель правления Huawei Сюй Чжицзюнь, общие результаты хозяйственной деятельности соответствуют ожиданиям.

Данные за более ранний период свидетельствуют о том, что в первой половине 2023 года выручка от продаж компании составила 310,9 млрд юаней, что на 3,1% больше год к году. Норма чистой прибыли за указанный период составила 15%, пишет Синьхуа.