Правительство Польши прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 3,7%

Правительство Польши 28 августа утвердило проект бюджета на 2025 год.

«Мы хотим совместить экономический рост Польши с финансовой безопасностью граждан, особенно тех, кто в ней больше всего нуждается», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитируют польские медиа.

По его словам, новый бюджет находится в рамках ответственности, но в то же время он очень щедрый.

«Мы хотим увидеть рекордный экономический рост. Мы прогнозируем рост на 3,1% в этом году и на 3,9% в следующем. Мы будем продолжать контролировать инфляцию. Но этот экономический рост также означает рост в карманах каждого поляка и каждой польки. Одно другому не противоречит. Я считаю, что это самое большое достижение, которым мы можем по-настоящему гордиться», - добавил Туск.

В середине июня правительство утвердило прогнозы для проекта бюджета на следующий год. Ожидается, что рост ВВП в 2025 году составит 3,7%, а среднегодовая инфляция — 4,1%. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2025 года составит 4,9%. Ожидается, что заработная плата в национальной экономике вырастет на 7,1%, а только в предпринимательском секторе — на 7,3%. Среднегодовой темп роста заработной платы в бюджетной сфере в 2025 году должен составить 104,1% в номинальном выражении.

Теперь проект бюджета поступит в Совет по социальному диалогу, а затем в Сейм. Правительство должно подготовить бюджет на новый год и представить его в Сейм до 30 сентября.