Правительство расширило список запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси товаров из "недружественных стран"

Правительство дополнило перечни товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси в рамках контрсанкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщила пресс-служба правительства, перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси из "недружественных стран", дополнен следующими позициями: полиэтилен высокого давления, шинная продукция, плиты OSB, фанера, изделия столярные и плотницкие, бумага и изделия санитарно-гигиенические, бумага и картон, в том числе гофрированные, тряпье, стекловолокно, включая стекловату.

Список товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, происходящих из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, дополнен следующими позициями: сумки и чемоданы, обои, плитка керамическая, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование, стиральные машины, подгузники и пеленки.

"Подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь", - говорится в комментарии.

Нововведения вступят в силу с 15 октября 2024 года.