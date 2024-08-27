Последнее обновление: 27.08.2024 15:15

Прибыль ведущих промпредприятий Китая в январе-июле выросла на 3,6%

За первые семь месяцев 2024 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 3,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

Согласно статистике, по итогам первых шести месяцев этого года рост указанного показателя составил 3,5%.

За период с января по июль этого года совокупная прибыль промышленных предприятий, с годовым доходом каждого более 20 млн юаней (около $2,81 млн) достигла 4,099 трлн юаней.

В июле этого года совокупная прибыль промышленных предприятий выросла на 4,1% в годовом выражении, пишет Синьхуа.

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