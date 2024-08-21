Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес

Государственные банки Узбекистана поэтапно прекратят предоставлять кредиты крупным компаниям и будут уделять больше внимания частному бизнесу. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев 20 августа в Нукусе на встрече с предпринимателями.

Мирзиёев привел статистику, согласно которой сейчас примерно 30% кредитов, что составляет 92 трлн сумов (около $7,3 млрд), приходятся на десять промышленных гигантов. При том, что крупные госпредприятия самостоятельно пытаются привлекать денежные ресурсы на финансовых рынках. Например, «Узбекнефтегаз» и «Узавтосаноат» уже выпустили еврооблигации на сумму более $1 млрд. Вскоре подобный проект планируют начать и на Навоийском горно-металлургическом комбинате (НГМК).

"Если в ближайшие два года сократить кредитование госкомпаний на 40%, то банки смогут направить на развитие частного бизнеса примерно 30 трлн сумов ($2,37 млрд)", - добавил Мирзиёев, которого цитируют узбекские медиа.

По его словам, также расширятся функции микрофинансовых организаций в плане поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти нужды из бюджета выделят 1 трлн сумов ($79 млн). Размер микрокредита увеличится со 100 млн сумов (около $8 тысяч) до 300 млн ($23,7 тысячи), а для займов до 100 млн не потребуется предоставлять залог. В регионах создадут филиалы специальной компании, которая будет выдавать особые гарантии частным предприятиям с хорошей кредитной историей и высоким бизнес-рейтингом.