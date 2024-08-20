Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

Китай построит 11 новых атомных реакторов на пяти станциях

Государственный совет Китая 19 августа согласовал строительство 11 новых атомных реакторов на пяти электростанциях. Об этом сообщило издание China Energy News.

Сумма инвестиций составит 220 млрд юаней ($31 млрд), а строительство займет около пяти лет, пишет Bloomberg.

Шесть реакторов построит CGN Power Co., три – China National Nuclear Corp., два – Power Investment Corp.

Большинство новых реакторов будет построено по китайской технологии "Хуалун 1".

Китай активнее всех строит атомные станции, к 2030 году он может обогнать Францию и США и стать крупнейшим производителем атомной энергии в мире.

С 2019 по 2023 год количество разрешений на строительство энергоблоков стабильно растет, последние два года их получили по десять блоков.



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