Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией

С 19 по 23 августа в рамках учений "Лютый волк 24-2" авианаводчики стран НАТО будут упражняться в Эстонии в поддержании связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии. Об этом сообщил эстонский Генеральный штаб.

В рамках учений истребители проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Тренировочные полеты будут проходить над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны.

Учения "Лютый волк" проводятся в странах Балтии дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных военных элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.



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