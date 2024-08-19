Падеж скота в Беларуси по-прежнему прогрессирует: за полгода погибло 70 тыс. голов КРС

Лукашенко пугают цифры падежа скота. Выбраковка крупного рогатого скота (КРС) обсуждалась сегодня на совещании с руководством Совета министров.

По словам Лукашенко, в агропромышленный сектор Беларуси постоянно вкладываются колоссальные силы и средства. Недавно запущен очередной виток модернизации.

Предпринимаемые усилия дают определенный эффект. Есть положительная динамика в животноводстве: в этом году производство молока увеличили на 6,5%, скота и птицы - почти на 4,5%.

"Однако за этими цифрами стоит пугающее количество павшего поголовья", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По данным Комитета госконтроля, почти повсеместно основное выбытие - из-за болезней. Только за полгода погибло 70 тыс. голов. Среди них телят от рождения до полугода - более половины, почти 40 тыс.

"Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие еще нормативы (особенно в Могилевской области) по падежу скота", - возмутился Лукашенко.

Он потребовал, чтобы был только один понятный стандарт - здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия - ни нормативного, ни сверхнормативного.

Особое внимание Лукашенко обратил на вопрос комплектования молочно-товарных комплексов, которых по стране построено немало.

"Кого мы там доим? Если корову, то почему с козьим удоем?" - спросил Лукашенко.