Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа на 3,2%, экспорт нефти снизил на 5,4%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-июле составил 13 млрд 845 млн 429,23 тыс. кубометров, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) страны.

На поставки газа за 7 месяцев пришлось 29,54% общего объема экспорта Азербайджана (в январе-июле 2023 года - 43%).

Стоимость экспортированного газа составила $4 млрд 755 млн 767,7 тыс. (снижение в 1,9 раза).

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Азербайджан заключил контракты на поставку газа с 7 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией и Словенией. Азербайджанский газ экспортируется также в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2024 года составил 14 млн 696 тыс. 92,26 тонн (номенклатурный код 2709), что на 5,4% ниже показателя аналогичного периода 2023 года, сообщил ГТК.

Общая стоимость экспортированной нефти составила $9 млрд 225 млн 936,2 тыс. (снижение на 2,3%). Доля нефти в общей структуре экспорта Азербайджана составила 57,31% (45,46% в январе-июле 2023 года).

Покупали азербайджанскую нефть за указанный период 22 страны. Список покупателей в июле пополнили Уругвай и Ирландия. Согласно данным ГТК, основным импортером оставалась Италия, на долю которой пришлось 38,6% поставок. В топ-5 стран-покупателей азербайджанской нефти вошли также Израиль, Чехия, Индия и Хорватия.