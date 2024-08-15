Падение цен на жилье в Китае обновило 9-летний минимум, несмотря на усилия компартии

В июле цены на новое жилье в Китае упали самыми быстрыми темпами за последние девять лет, поскольку множество мер поддержки не смогли стабилизировать цены и восстановить доверие в испытывающем трудности секторе недвижимости. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Цены на новое жилье упали на 4,9% по сравнению с предыдущим годом - это самое резкое падение с июня 2015 года и глубже, чем падение на 4,5% в июне.

Длительный спад на рынке жилья стал тяжелым бременем для второй по величине экономики мира и ее потребителей: аналитики говорят, что целевой показатель Пекина в 5% ВВП на 2024 год может оказаться слишком амбициозным, даже несмотря на то, что другие экономические показатели стабилизировались.

Пекин активизирует усилия по поддержке сектора, который на пике своего развития составлял четверть экономики, в том числе снижает ипотечные ставки и уменьшает расходы на покупку жилья.

В месячном измерении цены на новое жилье снижались 13-й месяц подряд, упав на 0,7%, что соответствует темпам падения в июне.

Среди 70 исследованных городов, только два - Шанхай и Сиань - сообщили о росте цен на новое жилье в месячном измерении, и только в Шанхае был зафиксирован рост цен на рынке жилья для перепродажи.

Ежеквартальный опрос, опубликованный на прошлой неделе центральным банком Китая, показал, что 23,2% жителей страны считают, что цены на жилье упадут в третьем квартале, что является рекордно высоким показателем с тех пор, как данные стали доступны в 2013 году.