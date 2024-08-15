С 16 августа въезд в Литву запрещен для всех зарегистрированных в Беларуси легковых авто

С 16 августа 2024 года въезд в Литву запрещен для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

Введенное 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.