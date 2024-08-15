Замначальника БЖД уволили за нарушение антикоррупционного законодательства

Заместитель начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Сергей Сизин уволен за нарушение письменного обязательства, предусмотренного законодательством о борьбе с коррупцией. Об этом говорится в постановлении Совмина № 587 от 9 августа.

Ранее, 13 июня, пресс-служба МВД сообщила о вскрытии сотрудниками ГУБОПиК коррупционной схемы, которую "создал и курировал один из руководителей БЖД". Тогда в ходе обысков в загородном доме одного из фигурантов было обнаружено более $3 млн.

Следственный комитет открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Позже стало известно о задержании за коррупцию первого заместителя начальника БЖД Петра Дулуба, а в конце июля — Сизина и главного инженера БЖД Сергея Новодворского.