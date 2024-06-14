Топ-менеджера Белорусской железной дороги задержали за взятки

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержало одного из руководителей Белорусской железной дороги (БЖД) по обвинению в получении взяток. Об этом сообщил начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.

"Установлено, что должностное лицо только в результате нескольких встреч получил от представителя коммерческой структуры денежные средства в виде взяток на общую сумму более $300 тысяч США. В ходе следственных действий в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более $3 млн", - рассказал Пилецкий.

По его словам, установлены факты незаконного сотрудничества одного из руководителей БЖД с представителями одной из крупных белорусских компаний, обеспечивающей перевозки грузов по территории республики, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

СК открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.