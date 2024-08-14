Рентабельность реализованной продукции организациями Беларуси за январь-июнь составила 8,1%

За январь-июнь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организациями Беларуси (кроме банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,7%.

Как сообщает Белстат, дебиторская задолженность на 1 июля 2024 г. составила 74,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,4 млрд рублей, или 12,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2024 г. составила 86,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,5 млрд рублей, или 10,9% от общего объема кредиторской задолженности.