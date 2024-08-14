В Беларуси упростили условия реализации населению деловой древесины

Лукашенко 13 августа подписал указ № 323, которым внесены изменения в указ от 23 ноября 2020 года № 437 "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", сообщает его пресс-служба.

Документом предоставляется право юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство и подчиненным Управлению делами, осуществлять реализацию физическим лицам деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов по ценам организаций-изготовителей для строительства или ремонта жилых домов и хозяйственных построек. Ранее такой механизм продажи был предусмотрен только для организаций Минлесхоза.

Установлено, что в случае освоения фонда облисполкомов или отсутствия в нем определенной породы круглых лесоматериалов Минлесхоз может приобретать вне биржевых торгов древесину из любых видов рубок для производства домокомплектов (сборных деревянных сооружений и изделий) с последующей их реализацией физическим лицам.

В целях удешевления для населения стоимости домокомплектов их цена рассчитывается с учетом использования дешевого сырья из фонда облисполкомов.

Также уточнены объемы реализации деловой древесины. Теперь это до 70 куб. м на каждый объект строительства или восстановления (ранее - в совокупности на все объекты) и до 10 куб. м для текущего ремонта один раз в пределах календарного года в совокупности на все объекты (ранее - по 10 куб. м на каждый объект - жилой дом, дачу, садовый дом).

"Указ направлен на удовлетворение потребности граждан в древесном сырье по приемлемым ценам, стимулирование физических лиц к приобретению деревянных домокомплектов для строительства жилья и рациональное использование лесных ресурсов", - говорится в комментарии.

Документ вступает в силу после официального опубликования.