Новая мобилизация в РФ может быть объявлена в конце 2024 года

Российской армии не хватает новых солдат, чтобы восполнить потери на фронте, которые сейчас достигли максимума с начала войны в Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю и Минобороны РФ.

Согласно информации, решить проблему восполнения армии с помощью контрактников полностью не получается.

По словам одного из собеседников агентства, Кремль может представить новую мобилизацию как "ротацию", позволяющую дать отдых военным на передовой. Другой чиновник заявил, что приказ о мобилизации может быть отдан уже в конце 2024 года.

В ближайшие 12 месяцев Путин нуждается "примерно в 500 тысячах человек, чтобы компенсировать потери и ротацию войск, развернутых в Украине", сказал Bloomberg российский экономист Александр Исаков. По его мнению, нынешняя стратегия вербовки окажется недостаточной, и правительство "переключит свое внимание на призывников".

Между тем в РФ хотят приостанавливать уголовные дела в суде, если подсудимый идет на войну. С таким предложением выступил Верховный суд России. в частности, предложено "дополнить механизм освобождения" участников войны от уголовной ответственности и приостанавливать уголовные дела тех, кто согласился воевать в Украине - не только на стадии предварительного следствия, но и во время самих судебных процессов.