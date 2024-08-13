Последнее обновление: 13.08.2024 13:12

В Польше в I квартале зафиксирован самый высокий рост реальных доходов на душу населения среди стран ОЭСР

В Польше в I квартале 2024 года зафиксирован самый высокий рост (10,2%) реальных доходов на душу населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Рост был вызван увеличением заработной платы сотрудников, социальных выплат, доходов от собственности.

Наибольшее снижение реальных доходов домохозяйств на душу населения зафиксировано в Греции (минус 1,9%).

В целом реальные доходы домохозяйств на душу населения в странах ОЭСР выросли на 0,9% в I квартале 2024 года по сравнению с 0,3% в предыдущем квартале.

По данным на 2011 год, в странах ОЭСР проживало 18% населения мира. По состоянию на май 2021 года в организацию входят 38 государств, в том числе большинство государств ЕС.

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