В Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок для Patriot

В понедельник в Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Контракт был подписан на базе 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады в Сохачеве в присутствии главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша и заместителя министра Павла Бейды, сообщили в оборонном ведомстве.

Контракт с американской корпорацией Raytheon подписала польская компания Huta Stalowa Wola.

Документ начинает реализацию второго этапа программы "Висла" и подписание контрактов с польской промышленностью на поставку дальнейших компонентов в период с 2027 по 2029 год.

Пусковые установки M903, которые Huta Stalowa Wola будет производить для польской армии, являются частью реализации второго этапа программы "Висла", предусматривающей оснащение польских вооруженных сил в целом восемью батареями системы противовоздушной обороны средней дальности Patriot.

Второй этап программы предусматривает закупку шести батарей, две были приобретены в рамках первого этапа.

"Американо-польское сотрудничество – когда речь идет о противовоздушной обороне – никогда не было настолько сильным, как сегодня", – прокомментировал посол США в Польше Марк Бжезинский после подписания контракта.

Глава Минобороны Польши сообщил, что контракт на 48 пусковых установок М903 будет стоимостью 1 млрд 230 млн долларов.