Иностранные инвесторы вывели из Китая рекордную сумму денег

Зарубежные фирмы вывели рекордные $15 млрд из Китая во II квартале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля.

Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на $15 млрд за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на $5 млрд.

Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 года были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Если падение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала по меньшей мере с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.

Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в $344 млрд.

Китайские исходящие инвестиции также достигли рекорда: во II квартале фирмы отправили за границу $71 млрд, что более чем на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($39 млрд).

Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты, как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.

Данные также показали, что аномалия в измерении торгового профицита Китая продолжает расти, достигнув рекордных $87 млрд во II квартале и увеличившись до почти $150 млрд за I полугодие.