Лукашенко внес в парламент проект изменений в уголовное законодательство

Лукашенко внес в парламент законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, пересмотрены санкции 97 составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными более мягкими видами наказаний (24 состава сегодня содержат лишение свободы как единственно возможное наказание). Еще в 32 состава внесены корректировки, в том числе для устранения дисбаланса в санкциях.

"Усиливается гуманистическая составляющая уголовного закона. Устанавливается, что впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы лишение свободы не назначается. Исключение будут составлять случаи, когда лицо совершило преступление экстремистской направленности или связанное с применением насилия", - говорится в комментарии.

Аналогичные правила предусмотрены в части заключения под стражу.

Переводятся в дела частно-публичного обвинения (возбуждаются по заявлению потерпевшего) преступления о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда близким родственникам или членам семьи виновного лица (ч. 2 ст. 317 УК). Данная мера призвана "способствовать внутрисемейному урегулированию конфликта".

Законопроектом скорректированы нормы об ответственности за наркопреступления. Предусматриваются альтернативные более мягкие наказания в виде ареста на срок до трех месяцев за приобретение или хранение наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК); ограничения свободы за разовые случаи их сбыта (ч. 2 ст. 328 УК). Одновременно сокращается нижний размер наказания за сбыт наркотиков в составе организованной группы с 10 до 8 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 328 УК).

Дальнейшая работа над законопроектом будет осуществляться на площадке парламента.