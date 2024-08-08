Беларусь и РФ будут обмениваться информацией в сфере контроля финрынка

Беларусь и РФ подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

"Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Беларуси, Национальным банком Беларуси о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашение будет способствовать "укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп материнских организаций и трансграничных учреждений".