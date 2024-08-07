Королевский монетный двор Британии запустил завод по извлечению золота из электронных плат

Королевский монетный двор Великобритании построил и запустил промышленный завод по переработке электронных отходов с целью извлечения из них золота. Об этом пишет ВВС.

Золото будут использоваться для изготовления ювелирных изделий и памятных монет.

На протяжении более тысячи лет Королевский монетный двор является официальным производителем монет Великобритании. Но все более широкое использование электронных платежей сокращает заказы на печать банкнот и чеканку монет, так выход на рынок переработки отходов стал для Королевского двора новым способом заработать деньги и сохранить рабочие места.

"Наша цель — перерабатывать более 4000 тонн электронных отходов в год. Традиционно эти отходы отправляются за границу, но мы оставляем их в Великобритании", - прокомментировал Лейтон Джон, директор по операциям Королевского монетного двора.

Из 4000 тонн электронных отходов можно получить до 450 кг золота, что по текущим ценам составляет около 27 млн фунтов стерлингов.

Электронные отходы, к которым относится все — от старых телефонов и компьютеров до телевизоров, — представляют собой быстро растущую проблему. По данным ООН, в 2022 году было выброшено 62 млн тонн таких отходов, а к 2030 году их количество увеличится примерно на треть. При этом Великобритания занимает второе место в Европе по производству технологического мусора на душу населения, уступая только Норвегии.

Помимо извлечения золота, монетный двор также изучает вопрос, что делать с другими материалами (алюминий, медь, олово и др.), которые можно получить из электронных плат.