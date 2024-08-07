Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Alibaba начал работу над ИИ-генератором видео Tora

Китайский технологический гигант Alibaba работает над Tora — инструментом для генерации видео на основе Sora. Об этом сообщает SCMP.

Его разрабатывают на базе архитектуры Diffusion Transformer (DiT), лежащей в основе представленной в феврале нейросети OpenAI.

Газета отмечает, что эксперты создали «ориентированный на траекторию DiT-фреймворк для генерации видео». Это означает, что создаваемые Tora движения точно следуют заданной траектории, воспроизводя динамику физического мира.

«Мы адаптировали рабочий процесс OpenSora для преобразования необработанных видео в пары видео-текст высокого качества и использовали оптический оценщик потока для выделения траектории», - сказали они.

Неизвестно, когда новый инструмент станет доступен для широкой публики. Ранее другие китайские компании представили собственные генераторы видео на основе ИИ.



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