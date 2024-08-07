Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Apple может расторгнуть контракт с Google из-за признания судом его монополистом

Соглашение между Apple и Google может быть под угрозой после того, как судья решил, что Google является монополистом в области поиска в интернете. Об этом сообщает Reuters.

В случае расторжения сделки Apple может потерять 4-6% своей прибыли. По данным СМИ, соглашение должно действовать до сентября 2026 года, но Apple может продлить его на два года. Аналитики Evercore ISI считают, что возможным решением будет прекратить платить Google за размещение поисковой системы по умолчанию или потребовать от Apple дать пользователям возможность выбора поисковой системы.

Некоторые аналитики заявляют, что если компания занимает доминирующее положение на рынке, она должна избегать эксклюзивных сделок и обеспечить покупателям свободу выбора.

Решение суда может оказать значительное влияние на рынок технологий. Если сделка будет разорвана, Apple может искать альтернативные поисковые системы для своих устройств, что может привести к изменениям в конкурентной среде. В то же время Google может потерять значительную долю своего рынка, если его поисковая система потеряет позицию по умолчанию на устройствах Apple.



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