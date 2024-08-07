Китайская аккумуляторная промышленность массово укрупняется

Китайская аккумуляторная промышленность столкнулась с укрупнением предприятий, что привело к уменьшению инвестиций и выходу из нее меньших игроков. Об этом пишет Financial Times.

За первые семь месяцев 2024 года в Китае было отменено или отложено 19 проектов строительства гигафабрик по производству аккумуляторов.

Это лишь ускорило уже имеющийся спад инвестиций в аккумуляторные заводы, поскольку производители электромобилей - преимущественно в Европе - борются со снижением продаж.

Ожидается, что эти отмены сократят мощность китайских гигафабрик по производству аккумуляторов к 2030 году на 3 процента.

Потрясения в переполненной китайской индустрии аккумуляторов происходят на фоне снижения темпов роста продаж электромобилей в некоторых частях мира.

Китайская автомобильная промышленность также готовится к подобной рационализации после роста во время инвестиционного бума в течение последнего десятилетия.

По оценкам отраслевых органов, на крупнейшем в мире автомобильном рынке работает около 50 китайских производителей аккумуляторов для электромобилей, что приводит к игре на выживание, которая будет усиливаться, поскольку они сталкиваются с жесткой конкуренцией за технологии и более жесткими государственными правилами.

Китайский рынок резко разделен между крупными игроками, такими как CATL и BYD, которые доминируют на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей, и десятком меньших игроков, которым приходится конкурировать с меньшими финансовыми возможностями и меньшей конкурентоспособностью по цене.

В апреле 2024 года более 20 китайских компаний обнародовали планы строительства новых мощностей по производству аккумуляторов, которые, как ожидается, будут иметь общую годовую мощность 152 гигаватт-часов, что на 55% меньше, чем годом ранее.