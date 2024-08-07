Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Золотовалютные резервы Беларуси в июле 2024 года выросли на $173,5 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2024 года, по предварительным данным, составили $8,532 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В июле 2024 года золотовалютные резервы выросли на $173,5 млн после снижения в июне на $52,9 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июле выросла с $4,0508 млрд до $ 4,2133 млрд. Активы в иностранной валюте за июль снизились на $5,4 млн и на 1 августа составили $2,9429 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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