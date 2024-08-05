Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от российского газа

Коалиция в Австрии договорилась прописать отказ от российского газа до 2027 года в новую стратегию безопасности страны. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

По последним оценкам, доля российского газа в Австрии достигает 80-90%. В 2023 году, по оценкам, Австрия заплатила России до €4 млрд.

Австрийская компания OMV – один из немногих европейских клиентов Газпрома, кому россияне продолжают бесперебойно поставлять трубопроводный газ. Благодаря этому Австрия в 2023 году импортировала почти вдвое больше газа, чем необходимо ее экономике, и смогла реэкспортировать часть за границу.

Такая зависимость угрожает экономике, признали в правительстве Австрии. Одностороннее прекращение поставок со стороны России чревато скачком цен на газ для домохозяйств и промышленности. Этот риск нужно смягчить путем контролируемого отказа от российского газа, считают в правительстве.

Теперь эта цель должна быть закреплена в стратегии безопасности Австрии.

Требование об отказе от российского газа было центральным требованием Партии зеленых, младшего партнера в коалиции с Австрийской народной партией (ÖVP).

Представительница Партии зеленых Леонор Гевесслер возглавляет Министерство энергетики Австрии. В феврале 2024 года она рассказала, что австрийское правительство хотело бы расторжения контракта между OMV и Газпромом.