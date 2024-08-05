Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 августа 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,34 копейки или 0,75%, до 3,1002 рубля при объеме торгов $0,8лн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,11 копейки или 0,03%, до 3,6096 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 546,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,74 копейки или 0,17%, до 4,3149 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5 млн. юаней.