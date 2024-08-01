В Беларуси вводятся конкурсы за право импорта алкоголя

В Беларуси указом №306 вводится порядок организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции.

Правом выбора победителей конкурсов наделяется межведомственная комиссия, персональный состав которой утверждается Лукашенко из числа представителей Управления делами президента, КГБ, МВД, МНС, ГТК и других заинтересованных органов. Возглавлять комиссию будет министр антимонопольного регулирования и торговли.

Перечень победителей конкурса утверждается Лукашенко.

Победители конкурса будут обязаны представлять в МАРТ информацию об объемах ввоза в Беларусь алкогольной продукции, ее реализации и остатках.