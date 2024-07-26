Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

ЕС признал чрезмерным дефицит восьми стран

Совет Европейского Союза 26 июля начал процедуру чрезмерного дефицита в отношении семи стран блока (Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Франция) и продлил ее в отношении Румынии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга – более 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, в отношении его запускается специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для снижения расходов и увеличения доходов.

В 2023 году восемь стран имели дефицит, превысивший базовое значение договора: Италия (-7,4%), Венгрия (-6,7%), Румыния (-6,6%), Франция (-5,5%), Польша (-5,1%), Мальта (-4,9%), Словакия (-4,9%), Бельгия (-4,4%).

Румыния уже находится под процедурой чрезмерного дефицита с 2019 года.

В 2020-2023 годах в связи с пандемией COVID-19 правило чрезмерного дефицита не применялось.

К концу года Еврокомиссия должна предложить рекомендации по ликвидации чрезмерного дефицита для каждой страны с конкретными количественными и временными параметрами.

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