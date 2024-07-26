Азербайджан возобновил поставки авиатоплива в ряд стран

В январе-мае 2024 года Азербайджан экспортировал 45 336 тонн авиационного топлива на $47,7 млн.

Согласно отчету госкомстата, это на 2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года в стоимостном и на 11% - в количественном выражении.

За отчетный период Азербайджан экспортировал топливо в Люксембург, Россию, Турцию, Венгрию, Германию и другие страны.

Спустя более 4 года Азербайджан возобновил поставки в Словению (4,1 тонны на сумму $5,4 тыс.), а спустя год и 5 месяцев - в Ирак (46,1 тонны на $57,7 тыс.).