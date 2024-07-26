Власти Беларуси на полгода вводят лицензирование вывоза отходов тарного стекла

Постановлением Совмина № 525 от 25 июля 2024 года на полгода вводится лицензирование вывоза отходов тарного стекла.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вывоз отходов тарного стекла за пределы Беларуси вне зависимости от их происхождения будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

При этом будет действовать порядок, аналогичный установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии № 125 от 24 ноября 2023 года.

Для получения согласования выдачи лицензии на вывоз товаров юрлицо индивидуальный предприниматель должен обращаться в Минстройархитектуры. Согласование выдачи лицензии осуществляется бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня представления документов.

При этом действие постановления не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории Беларуси.