БПМ в Беларуси с 1 августа увеличится на 3,4%

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси с 1 августа 2024 г. увеличится на 3,4% и будет действовать по 31 октября 2024 г. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты.

Таким образом, с 1 августа новый размер БПМ в среднем на душу населения составит 433 рубля.

В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: пособия на детей, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, минимальные трудовые и социальные пенсии.