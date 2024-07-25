Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Глава МИД Польши пояснил причины уменьшения числа мигрантов на границе с Беларусью

Польша фиксирует уменьшение попыток нелегальных мигрантов пересечь границу со стороны Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью RMF24.

Он намекнул, что ключевую роль здесь сыграло давление польского правительства на Китай, который перевозит свои товары через польско-белорусскую границу.

"Насколько мне известно, Пекин передал свои беспокойства Беларуси", – прокомментировал министр.

В то же время, добавил он, вопрос полного закрытия границы с Беларусью все еще остается открытым.

"Это наше право. Большинство пунктов пропуска уже закрыты, что создает неудобства для наших и белорусских граждан. Однако режим может не оставить нам другого выхода", – отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что Беларусь знает, "что она должна сделать для улучшения отношений, и знает, что для нас неприемлемо".

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