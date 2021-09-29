Последнее обновление: 29.09.2021 19:18

Польша заявила, что белорусские пограничники раздают военную форму мигрантам

В Польше заявили, что белорусские пограничники раздают нелегальным мигрантам военную форму. Об этом заявил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Лукашенко цинично использует мигрантов для дестабилизации Польши, Литвы и Латвии. Последняя информация пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы передают военную форму мигрантам в Уснаже (населенный пункт). Велика вероятность дальнейших провокаций", - заявил Станислав Жарин, которого цитирует "Европейская правда".

В пограничной службе Польши также заявили, что "службы Беларуси предоставляют униформу иностранцам, которые блуждают на их стороне, несмотря на то, что они несколько раз ранее получали помощь, включая теплую одежду, от представителей неправительственных организаций Беларуси".

"Ночью, когда человек в белорусском мундире, даже в его элементах, пересекает линию границы, мы не знаем, как реагировать, кто пересекает линию границы" - отметили пограничники.

Как сообщалось, за 28 сентября польские пограничники зафиксировали рекордное количество попыток нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

Напомним, в правительстве сделали первый шаг для продолжения действия чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах, изначально введенного там со 2 сентября на 30 дней. Действие чрезвычайного положения предлагают продлить на 60 дней.

В сентябре стало известно о первых смертях мигрантов на границе, в связи с чем Евросоюз призвал Польшу допустить туда сотрудников агентства Frontex.



blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование