Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Инфляция вызвала обеспокоенность у властей РФ

Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь Путина, комментируя данные Росстата о том, что за первое полугодие 2024 года цены на авиабилеты экономкласса выросли примерно на 30%.

"Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры", - сказал Дмитрий Песков журналистам.

В связи с этим он отметил, что "таргетирование инфляции - это один из приоритетов".

"Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках", - добавил Песков.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование