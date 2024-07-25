Revolut получил банковскую лицензию Великобритании

Финтех-компания Revolut Ltd. получила предварительную банковскую лицензию от британских регулирующих органов. Об этом пишет Bloomberg.

Это позволит ей перейти к так называемой стадии мобилизации для тестирования систем и постепенного внедрения новых услуг.

После снятия ограничений и получения полной лицензии Revolut станет полноценным онлайн-банком и сможет предоставлять клиентам овердрафты, кредиты и сберегательные продукты.

Когда именно выдадут такую лицензию — не уточняется, Bloomberg предполагает, что это может занять до года.

В самой компании отметили, что это обычный шаг для регулятора.

Сейчас у Revolut есть банковская лицензия для Европейской экономической зоны, выданная в Литве. В Великобритании он регулируется не как банк, а как финансовый сервис, что ограничивает бизнес.

Компания подала заявку на лицензию в 2021 году и почти сразу столкнулась с трудностями. У регуляторов возникали вопросы в том числе к корпоративной структуре Revolut и российским корням сооснователя — Николая Сторонского.