Рентабельность продажи бензина в России упала

В России рентабельность продажи бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус. Об этом пишет российское газета "Коммерсант".

Согласно информации, в условиях рекордно высоких оптовых цен на Аи-95 в этом году операторы АЗС начали нести убытки при продаже этой марки бензина.

По данным аналитиков, в среднем по РФ чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 руб. за литр.

"Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены", - пишет "Коммерсант".