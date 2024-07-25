Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Рентабельность продажи бензина в России упала

В России рентабельность продажи бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус. Об этом пишет российское газета "Коммерсант".

Согласно информации, в условиях рекордно высоких оптовых цен на Аи-95 в этом году операторы АЗС начали нести убытки при продаже этой марки бензина.

По данным аналитиков, в среднем по РФ чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 руб. за литр.

"Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены", - пишет "Коммерсант".



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