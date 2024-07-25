В Беларуси с 26 октября вступят в силу корректировки в порядок проведения валютно-обменных операций

В Беларуси с 26 октября 2024 года вступит в силу новая редакция инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 214 от 15 июля 2024 года.

Как сообщает регулятор, инструкция не изменяет действующий порядок проведения валютно-обменных операций физическими и юридическими лицами. Однако в целях защиты прав потребителей банковских услуг вводятся положения, которые закрепляют особенности проведения валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов и установления (применения) обменных курсов по таким операциям.

Инструкцией определен состав платежных инструментов, с применением которых возможно проведение валютно-обменных операций. В частности, к таким инструментам отнесены банковские платежные карточки, платежные программные приложения, платежные мобильные приложения, платежные инструменты в форме программного обеспечения, обеспечивающие доступ к электронным деньгам.

В соответствии с инструкцией, условия проведения юридическими и физическими лицами валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов определяются в договоре между банком и клиентом. При этом банки должны закрепить в своих локальных документах порядок установления обменных курсов при проведении валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов и доведения установленных курсов до клиентов.

«Новая редакция также содержит ряд дополнений, уточняющих отдельные нормы, касающиеся проведения валютно-обменных операций, что позволит исключить неоднозначность их толкования», - говорится в комментарии Нацбанка к документу.