Польша 1 августа начнет операцию по усилению ПВО на восточных границах страны

Вооруженные силы Польши начнут с 1 августа операцию "Восточная заря" по укреплению возможностей противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, в том числе на границе с Беларусью.

"С 1 августа этого года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая продолжит мероприятия по укреплению системы противовоздушной обороны Республики Польша", - говорится в сообщении на официальном сайте польской армии.

Отмечается, что целью операции станет "защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы".

Особое внимание будет уделено отработке действий против беспилотников, летящих на малых и предельно малых высотах. В зону операции входят восточные и северо-восточные границы республики.

В начале июля Минобороны республики сообщило о решении увеличить армейский контингент на границе с Беларусью до 17 тыс. военных в рамках операции "Безопасное Подлясье".

Кроме того, польские власти планируют начать работы по возведению линии оборонительных укреплений на границе с Беларусью и РФ.