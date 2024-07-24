Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Постановление о регулировании цен в Беларуси хотят подкорректировать

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов сегодня на пресс-конференции анонсировал корректировку постановления правительства от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен».

По его словам, сама суть документа не меняется, сохраняются те же подходы.

«Но мы вводим некоторые новации, если они будут одобрены, конечно, всеми участниками этого процесса. Так, мы вносим некоторые новации, которые с учетом наработанной практики позволят еще более эффективно вести бизнес-процессы», - сказал чиновник.

Напомним, постановлением Совмина № 713 введено регулирование цен на товары всей потребительской корзины. Позднее из него были исключены некоторые группы товаров и подкорректированы правила регулирования цен.

В декабре прошлого года была принята четвертая (!) редакция документа, согласно которой без согласования с госорганами разрешается повышение цен не более чем на 0,3% ежемесячно на контролируемые товары (всего 331 позиция, 124 относятся к продовольствию, 207 — к непродовольственным товарам).



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование