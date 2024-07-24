В МАРТ не видят больших проблем с банкротством сети "Остров чистоты"

МАРТ не видит больших проблем с банкротством сети "Остров чистоты". Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, комментируя ситуацию с торговой сетью "Остров чистоты и вкуса".

"Мы больших проблем с банкротством этой сети не видим, поскольку участников на рынке с аналогичными товарами достаточно много. Почему эта ситуация возникла? Это давняя история, они достаточно давно шли к этому неудачному завершению. Когда мы узнали об этом, взяли процесс под свой контроль, пытались всеми силами как-то помочь в рамках нашей компетенции, но у них сформировался за последние пять лет настоящий ком проблем. Это не сиюминутные трудности, проблемы созревали долго. Это и неудачные финансовые вложения, и стратегия развития бизнеса - он рос у них очень быстро, и не каждая компания при таком большом росте способна справиться. Поэтому, конечно, очень важно иметь квалифицированный персонал, который может управлять масштабированием торговой сети, не создавая финансовых проблем и других вопросов", - сказал Богданов, которого цитируют госмедиа.

По его словам, проблемы торговой сети не удалось решить никакими инструментами, в том числе банковскими кредитами и рассрочками платежей.

"Мы собирали банки, всех участников рынка, и производителей, и поставщиков, и представителей самой сети, общались с ними, но проблема не решилась. Торговая сеть будет ликвидирована, наверное, это уже практически произошло. Но для потребителей проблем не будет, на местах работают их конкуренты, которые активно закрывают этот сегмент рынка", - сказал чиновник.