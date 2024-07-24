В Узбекистане ввоз транспорта для туризма не будет облагаться налогами

Автобусы и микроавтобусы, ввозимые в Узбекистан предпринимателями, работающими в туристической отрасли, будут освобождены от уплаты таможенной пошлины. Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

В частности, до 1 августа 2025 года туроператоры, зарегистрированные и лицензированные в Республике Каракалпакстан, смогут ввозить внедорожные транспортные средства с объемом двигателя не менее 2,4 литра для экстремальных туров, оплачивая таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% от текущей ставки в рассрочку на три года.

Кроме того, планируется участие предпринимателей в сфере туризма, а также ремесленников и деятелей культуры и искусства Узбекистана в международных туристических ярмарках и выставках. Туроператорам, работающим менее трех лет, будут компенсировать 50% расходов на аренду павильонов на этих мероприятиях. Также на 50% будут покрываться расходы ремесленников на аренду павильонов, транспортировку продукции и авиабилеты для участия в международных выставках.