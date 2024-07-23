Европа остается главным рынком для российского трубопроводного газа

В течение 2024 года Европа и Китай неоднократно сменяли друг друга как крупнейшего покупателя трубопроводного газа из РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Европа имеет ключевое значение для "Газпрома" даже после того, как Россия ограничила поставки газа на Запад. В первой половине 2024 года российский газовый монополист увеличил экспорт в отдельные страны ЕС на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" его немногим оставшимся в Европе клиентам достигли 14,6 млрд кубометров в период с января по июнь. Это значительно ниже годовых уровней продаж в регион в размере около 130-175 млрд кубометров до большой войны.

Сообщается, что это сопоставимо с 15,2 млрд кубометров, которые российский газовый гигант доставил в Китай за первую половину этого года.

Расчеты показывают, что по итогам 2024 года Европа и Китай по очереди становились крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа.

В общей структуре импорта Евросоюза доля российского газа ранее составляла 40%.

При этом 30% газа в ЕС теперь поставляет Норвегия, но для некоторых стран, включая Австрию, Венгрию и Словакию, "Газпром" остается критически важным источником поставок газа.

Россия годами заявляла, что планирует расширить продажи в Китай. Поставки газа "Газпром" в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" должны выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров в год в 2025 году, а еще 10 млрд кубометров в год будут доступны по так называемому дальневосточному маршруту с 2027 года.

До сих пор РФ пыталась, но не смогла подписать, третий контракт с Китаем на трубопровод через Монголию.