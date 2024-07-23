Рост промпроизводства в Литве в I полугодии составил 1,5%

Промпроизводство в Литве в январе-июне 2024 года увеличилось на 1,5% к уровню аналогичного периода 2023 года и составило в сопоставимых ценах 18,5 млрд евро. Об этом сообщает статистическое агентство страны.

Производство в обрабатывающей промышленности, без учета нефтепродуктов, выросло на 2,8%, товаров промежуточного потребления - на 5,6%, средств производства - на 2,6%.

Производство в сфере водоснабжения, очистки сточных вод, обращении с отходами снизилось на 0,1%, в энерго-, газо-, пароснабжении и кондиционировании - на 14,8%, производстве электроэнергии - на 4,7%.

В июне промпроизводство составило 2,8 млрд евро - это на 2,1% ниже, чем в мае, и на 0,2% выше, чем в июне прошлого года.

Производство в обрабатывающей промышленности без учета нефтепродуктов за месяц выросло на 3,5%, за год снизилось на 1,1%.