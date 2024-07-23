Китай в июне снизил импорт российской нефти

Китай в июне сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,05 млн баррелей в сутки, что на 2,4% меньше, чем в мае. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 8,43 млн тонн нефти против 8,91 млн тонн в мае. Затраты Пекина на российскую нефть в июне составили $4,9 млрд против $5,2 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт нефти РФ в КНР в июне находился на уровне 281 тысяч тонн против 287 тысяч тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3-2,05 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,1 млн баррелей в сутки в мае.