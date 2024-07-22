В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь составил 8,9 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь 2024 года составил 8,9 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила – 26,2%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 79,5%, государственная составила 19,9%, иностранная - 0,6%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий - 40,5%, специальные строительные работы - 32,4%, гражданское строительство - 27,1%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 32,4%, Минской области – 18,0%, Гомельской - 11%, Брестской - 11,2%, Гродненской – 9,8%, Витебской – 8,6%, Могилевской - 9,1%.