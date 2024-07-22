«Дочку» Лукойла в Узбекистане обвинили в манипуляции ценами

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана признал дочернюю компанию Лукойла - Lukoil Overseas Supply and Trading - виновной в манипуляции с ценами на техническую серу.

Ранее ведомство возбудило дело в отношении компании по признакам нарушения требований Закона «О конкуренции». В комитете заявили, что в ходе биржевых торгов выявлено «несоответствующее выставление объемов продукции на торгах, что привело к увеличению цен на продукцию». В результате цены на технический серу увеличились в среднем от 10% до 50%.

Комитет установил, что «дочка» Лукойла нарушила требования положения о реализации высоколиквидной и (или) монопольной продукции на биржевых торгах. Компании предписано вернуть незаконно полученные денежные средства и принять меры по устранению нарушений и их последующему недопущению.