Украина начала второй раунд переговоров с обладателями долговых облигаций

После первого раунда, когда не было достигнуто соглашение, Украина проведет вторые переговоры по реструктуризации долга на $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, группа держателей украинских облигаций подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с правительством о реструктуризации долга на сумму более $20 млрд.

Переговоры начались на этой неделе накануне окончания 1 августа моратория на выплаты по украинскому долгу.

Первый раунд ограниченных переговоров в июне завершился без заключения соглашения.

Ограниченные переговоры - это те на которые распространяются требования о неразглашении, допускающие обмен непубличной информацией, а также временные ограничения на торговлю, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительными для рынка.

Выплата по одному из выпусков облигаций должна произойти 1 августа и правительство может ее оттянуть максимум до 10.

Между тем сегодня Верховная Рада разрешила правительству не платить, фактически введя мораторий на выплаты до завершения переговоров о реструктуризации.